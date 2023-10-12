Белгород, 12 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Три человека, в том числе маленький ребёнок, погибли в результате падения беспилотника на окраине Белгорода. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 12 октября в своём Telegram-канале.

Telegram-канал администрации Белгородской области

Два жилых дома на окраине города были фактически уничтожены, несколько жилых домов и автомобилей получили повреждения в результате взрыва, отметил он.

«Но самое главное — три человека погибли, один из них — маленький ребёнок. Ещё два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации», — написал Гладков.

©Telegram-канал администрации Белгородской области

Погибшие — мужчина, женщина и ребёнок. Их тела извлекли из-под завалов.

Ранее губернатор сообщил, что система ПВО сбила в Белгородском районе БПЛА самолётного типа, который подлетал к городу. Обломки упали на частный жилой дом на окраине. В больницу доставили двух человек — мужчину и женщину. Мужчина получил ожоги дыхательных путей, рук и ног, он находится в коме. У женщины — перелом ноги и сотрясение мозга.

В связи с трагедией власти города изменят график проведения нескольких мероприятий, их перенесут на другое время, добавил глава региона. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Министерство обороны проинформировало об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области 11 октября около 23:50 мск. Киевский режим, отметили в ведомстве, пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России с использованием БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября два человека погибли в результате обстрела белгородского села Поповка со стороны ВСУ. Пожилой мужчина был убит снарядом, прилетевшим в частный жилой дом. Его жена получила тяжёлые осколочные ранения и позднее скончалась в больнице.