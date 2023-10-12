Берлин, 12 октября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Германия в конфликте Израиля и Палестины может занять только позицию на стороне еврейского государства, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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«На данный момент у Германии есть только одно место: место рядом с Израилем», — заявил он, выступая с заявлением в бундестаге по ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, безопасность Израиля должна быть восстановлена, эта страна должна быть в состоянии защитить себя.

«Мы ясно заявляем, что, согласно международному праву, Израиль имеет право защищать себя и своих граждан от этого варварского нападения», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью ведущему межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамиду заявил, что Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта.

Он отметил, что палестино-израильский конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии. Российский лидер подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать расширения конфликта, идущего на территории Израиля.