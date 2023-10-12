Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Израильские военные получали сигналы о возможной атаке ХАМАС, но точных данных от разведки не было. Об этом 12 октября заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Никаких значительных предупреждений не было. Сигналы, которые появились за несколько часов до атаки, могли быть основаны на различных признаках от разведки», — приводит его слова газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что таким образом Хагари прокомментировал утверждения 13-го канала Израиля о том, что в ночь перед атакой ХАМАС были некие предупреждения.

Ранее канал заявлял, что в ночь на субботу высокопоставленные офицеры разведки обсуждали эти предупреждения и договорились продолжить обсуждение утром.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.

В ночь с 11 на 12 октября израильская армия нанесла ракетные удары по территории сектора Газа, а также в прибрежной зоне.