В Израиле заявили, что ЦАХАЛ признала наличие сигналов об атаке ХАМАС
Times of Israel: ЦАХАЛ признала, что получала сигналы о возможной атаке ХАМАС
Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Израильские военные получали сигналы о возможной атаке ХАМАС, но точных данных от разведки не было. Об этом 12 октября заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«Никаких значительных предупреждений не было. Сигналы, которые появились за несколько часов до атаки, могли быть основаны на различных признаках от разведки», — приводит его слова газета The Times of Israel.
Издание отмечает, что таким образом Хагари прокомментировал утверждения 13-го канала Израиля о том, что в ночь перед атакой ХАМАС были некие предупреждения.
Ранее канал заявлял, что в ночь на субботу высокопоставленные офицеры разведки обсуждали эти предупреждения и договорились продолжить обсуждение утром.
Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».
Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.
В ночь с 11 на 12 октября израильская армия нанесла ракетные удары по территории сектора Газа, а также в прибрежной зоне.