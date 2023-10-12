Брюссель, 12 октября, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Европейский союз не удовлетворён позицией Китая по конфликту между Россией и Украиной, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью SCMP.

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

«Быть нейтральным в таком случае всё равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», — сказал Боррель.

По его словам, Пекин может сделать больше в вопросе мирного урегулирования по Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил сожаление, что мир не желает «играть по правилам».

Он выразил недовольство тем, что страны Глобального Юга рассматривают ценности Запада как пережиток доминирования и ориентируются на Россию и Китай, которые оспаривают их универсальный характер.

Ранее Боррель, отвечая на вопрос испанской газеты El Pais о геополитических интересах РФ и КНР, заявил, что «настоящим геополитическим игроком» является только Китай, а Россия — «экономический карлик», «бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Жозепу Боррелю помалкивать. ЕС похож на банкрота, который разорился и перестал заправляться качественным топливом по средствам, добавила она.