Москва, 12 октября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас скончался в квартире в центре Москвы. Его тело нашли коллеги, сообщил 12 октября источник ИА Регнум.

ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин

В последний раз иностранный дипломат выходил на связь вечером 10 октября. На следующий день двое коллег приехали в квартиру Паласиоса Порраса в Кривоарбатском переулке.

53-летний эквадорец был мёртв. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Господин Хорхе Патрисио Паласиос Поррас — полномочный министр посольства Республики Эквадор, указано на сайте МИД России.