Киев, 12 октября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. С середины 2024 года Киев может столкнуться с сокращением объёма военной поддержки со стороны стран Запада, заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

Отвечая на вопрос в интервью «Украинской правде» о сохранении объёмов военной помощи Запада в 2024 году, Буданов заявил, что Киев «не видит особых проблем» с этим до середины следующего года.

«А дальше всё будет зависеть от нас — как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать США и Европе.

По его словам, люди на Западе начинают задаваться вопросом: «На что этот человек тратит выделенные ему деньги?» Представитель Кремля добавил, что недовольство Зеленским будет расти.