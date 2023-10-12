В Киеве допустили проблемы с помощью от Запада в середине 2024 года
Буданов заявил о возможных проблемах с западной помощью в середине 2024 года
Киев, 12 октября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. С середины 2024 года Киев может столкнуться с сокращением объёма военной поддержки со стороны стран Запада, заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.
Отвечая на вопрос в интервью «Украинской правде» о сохранении объёмов военной помощи Запада в 2024 году, Буданов заявил, что Киев «не видит особых проблем» с этим до середины следующего года.
«А дальше всё будет зависеть от нас — как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности», — сказал он.
Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать США и Европе.
По его словам, люди на Западе начинают задаваться вопросом: «На что этот человек тратит выделенные ему деньги?» Представитель Кремля добавил, что недовольство Зеленским будет расти.