Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 09:47 — ИА Регнум. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о ликвидации старшего офицера военно-морского соединения ХАМАС в бригаде Рафах Мухаммада Абу Шамлу. Об этом сообщила ЦАХАЛ в своём Telegram-канале.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Авиация ЦАХАЛ убила Мухаммада Абу Шамлу, старшего офицера военно-морского соединения ХАМАС в бригаде «Рафах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его дом использовался для хранения военно-морского оружия, предназначенного для проведения террористических операций против Израиля.

Как передавало ИА Регнум, израильские военные нанесли серию ударов по оперативным командным центрам элитных сил ХАМАС. Уточняется, что эти силы 7 октября проникли в населённые пункты, окружающие сектор Газа.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Президент России Владимир Путин в интервью телеведущему межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамиду заявил, что на данный момент следует воздержаться от резких заявлений и оскорблений чувств людей, вовлечённых в палестино-израильский конфликт. Путин подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать его расширения.

По мнению российского лидера, Москва могла бы внести свой вклад в урегулирование конфликта. Палестино-израильский конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии, заявил Путин. Он подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать расширения конфликта, идущего на территории Израиля. Также глава государства назвал очевидным провал политики США по ближневосточному урегулированию.