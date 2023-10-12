Москва, 12 октября, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Если Россия сможет повлиять на ХАМАС в условиях нынешнего обострения конфликта с Израилем, это сыграет позитивную роль в урегулировании. Об этом израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил в опубликованном 12 октября интервью «РИА Новости».

Majdi Fathi/Zuma/TASS

«Если кто-то может повлиять на такие организации [как ХАМАС], включая Россию, — это позитивно», — сказал Бен Цви, оценивая роль России и её усилия по урегулированию кризиса.

Посол отметил, что однородной структуры, с которой Израиль мог бы вести переговоры, нет. Есть радикальное движение ХАМАС, а есть Рамалла и Махмуд Аббас, который даже не может приехать в Газу — его туда не пускают сами палестинцы.

Тем более переговоры невозможны после столь масштабной атаки радикалов на Израиль, подчеркнул он.

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