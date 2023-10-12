Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Армия Израиля направила резервистов в города на границе с Ливаном. Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на Силы обороны Израиля.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«Армия обороны Израиля заявила, что она направила резервистов в города на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы Израиля выполняют задачи, которые включают патрулирование, организацию засад и создание блокпостов для обеспечения безопасности жителей.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия в секторе Газа в ночь на 12 октября нанесла удар по элитному подразделению ХАМАС. Отмечается, что израильские военные нанесли серию ударов по оперативным командным центрам элитных сил ХАМАС, эти силы 7 октября проникли в населённые пункты, окружающие сектор Газа.

Президент России Владимир Путин завил, что необходимо во что бы то ни стало избежать расширения конфликта, идущего на территории Израиля. Комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, Владимир Путин также заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. США, которые пытались монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, делали это без учёта «коренных интересов палестинского народа», отмечал также президент.