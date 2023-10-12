Луганск, 12 октября, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили передовые пункты управления сил ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО

По его словам, в ходе объективного контроля юго-запада Сватово в районах Макеевки и Невского выявлены замаскированные пункты управления, возле которых находились командно-штабные машины ВСУ на базе БТР-80 и ГАЗ-66.

«Высокоточными боеприпасами и огнем артиллерии машины связи и пункты управления (предположительно, ротного звена) уничтожены», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что российские военные усилили активность на краснолиманском направлении. От юго-запада Сватово и до северо-запада Лисичанска резко возросли артиллерийские обстрелы украинских позиций со стороны ВС России.

На этом участке фронта российская авиация стала чаще наносить по ВСУ удары, отметил он.