Вашингтон, 12 октября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Израиль и Египет договорились о создании коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан из сектора Газа. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на чиновников США и Израиля.

Abed Rahim Khatib/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию безопасного прохода из Газы для американцев и других иностранных граждан», — написало издание.

По информации портала, в Газе находятся более 500 граждан США, сотни граждан других государств, среди них есть сотрудники ООН, члены неправительственных организаций и журналисты.

Как передавало ИА Регнум, ранее израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в службах безопасности Египта написала, что Каир не намерен открывать коридоры для перемещения беженцев из сектора Газа.

Египет настаивает на том, чтобы стороны разрешали конфликты в пределах своих границ, это единственная возможность обеспечить право Палестины на государственность, объяснил позицию Каира один из источников.

Президент России Владимир Путин 11 октября, отвечая на вопросы ведущего телеканала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, раскритиковал призывы Израиля к жителям Газы уйти в Египет. По его мнению, это не способствует миру. Земля, на которой живут палестинцы, — это исторически их земля, именно здесь предполагалось создать независимое палестинское государство, добавил Путин.

В пресс-службе Армии обороны Израиля позже заявили, что не призывали жителей Газы выезжать в Египет, а указывали отдельные зоны, которые необходимо покинуть.