Москва, 12 октября, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Рейтинги правящей в ФРГ коалиции падают, а правой партии «Альтернатива для Германии» — растут, что с большой долей вероятности указывает на поражение канцлера Олафа Шольца и его союзников на выборах 2025 года. Об этом сенатор Алексей Пушков написал 12 октября в своём Telegram-канале.

IMAGO/Political-Moments/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

Он отметил, что между оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правящей коалицией нет заметных разногласий по основным вопросам внешней политики. Но падающие рейтинги правящих партий и взлёт «АдГ» указывают на то, что недовольство немецких избирателей канцлером и его политикой растёт.

«Тенденция устойчивая. Она означает, что нынешняя правящая коалиция с высокой степенью вероятности потерпит поражение на выборах 2025 года», — заявил Пушков.

Сенатор привёл результаты опроса, проведённого в октябре в ФРГ французским институтом INSA. Согласно им, в стране лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за него готовы голосовать 27% избирателей. На второе место вышла «Альтернатива для Германии». Её рейтинг вырос вдвое, с 10,3% до 22,5%.

В правящую «светофорную» коалицию входят партия социал-демократов (СДПГ) Шольца, «Зелёные» и Свободная демократическая партия (СвДП). СДПГ с 2021 года лишилась около 9% поддержки, её рейтинг упал с 25,7% до 17%. Рейтинг «зелёных» снизился с 14,8% до 13,5%, рейтинг СвДП — с 11,5% до 6%.

Как сообщало ИА Регнум, СДПГ Шольца получила рекордно низкий результат на выборах в федеральной земле Гессен, состоявшихся 8 октября. Партия набрала всего 15,1% голосов и заняла третье место после ХДС (34,6% голосов) и «АдГ» (18,4%). В Баварии голоса распределились так: 37% — у ХСС, 14,6% — у «АдГ», 8,4% — у СДПГ.