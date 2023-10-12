Луганск, 12 октября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. ВС Украины покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны на участке Синьковка — Петропавловка на купянском направлении, сообщил 12 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На участке Синьковка — Петропавловка ВФУ были вынуждены отойти от ранее занимаемых рубежей из-за натиска наших войск», — сообщил он в Telegram-канале.

По его словам, большая часть украинских подразделений утратила боеспособность.

Часть подразделений, которые потеряли свою боеспособность, срочно доукомплектовывалась необученным личным составом, заключил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что одно из подразделений, в составе которого были иностранные наёмники, покинуло территорию Харькова.

Участвующие в боях на Украине израильские военнослужащие и инструкторы возвращаются на родину. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире Первого канала.