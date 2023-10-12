Вашингтон, 12 октября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты поддерживают Эстонию и Финляндию в расследовании повреждения трубопровода Balticconnector. Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в социльной сети.

Global Look Press/IMAGO/Eero Vabamägi

«Мы выражаем солидарность с нашими союзниками по НАТО Финляндией и Эстонией в связи с проводимым ими расследованием повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском море и поддерживаем их разбирательство, направленное на установление причин», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что на морском дне в районе места повреждения газопровода Balticconnector были обнаружены «внешние следы».

Он отметил, что сейчас проводится предварительное расследование, в ходе которого основное внимание уделяется техническому обследованию места повреждения. Кроме того, полиция собирает дополнительную информацию от национальных и международных партнёров.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 10 октября сообщил о повреждении газопровода Balticconnector. По его словам, газопровод получил повреждения, которые не могли возникнуть из-за естественных причин. Власти начали расследование, подозревая внешнее воздействие, добавил он.