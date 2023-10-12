Харьков, Украина, 12 октября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Одно из подразделений, в составе которого были иностранные наёмники, покинуло территорию Харькова, заявил 12 октября военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Наёмники на Украине

«Выезд наёмников отмечен из пункта постоянной дислокации, находящегося в одном из учебных заведений города. Боевики полностью покинули своё месторасположение, забрав вещевое и прочее имущество», — констатировал он.

Марочко сослался на данные источников, которые утверждают, что иностранцы решили покинуть Украину.

Как сообщало ИА Регнум, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Запад превратил Украину в площадку для обкатки террористов и наёмников из разных стран мира.

По его словам, западные неправительственные организации и разведсообщество в интересах украинских вооружённых формирований вербуют участников международных террористических организаций, наёмников и нацистов, подготовленных на Ближнем Востоке, в Афганистане, в Европе и за океаном.

Фиксируется участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований, были установлены 794 наёмника из 35 государств мира, добавил Бортников.

Участвующие в боях на Украине израильские военнослужащие и инструкторы возвращаются на родину. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире Первого канала.