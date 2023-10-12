Измаил, Украина, 12 октября, 2023, 08:04 — ИА Регнум. На юге Одесской области Украины в ночь на 12 октября была повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт в Одессе

По уточнённым данным, авиация Вооружённых сил России нанесёнными ударами разрушила складские помещения рядом с портом.

Как сообщало ИА Регнум, На Украине в ночь на 12 октября взрывы были слышны в Черкасской области, в городе Умани.

На Украине вечером 11 октября в трёх областях сирены предупредили население об опасности с воздуха.

Тревога звучала в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В Белгороде из-под завалов жилого дома в результате падения обломков украинского беспилотника извлекли тела мужчины и женщины. Чуть позже и погибшего ребёнка.