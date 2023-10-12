Пхеньян, 12 октября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой отмечается активное развитие двусторонних отношений, сообщило 12 октября Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Ким Чен Ын

«С удовлетворением отмечаю, что, основываясь на славных традициях прошлого, российско-корейские связи продолжают активно развиваться на всех направлениях. Это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча на космодроме «Восточный», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве России и Северной Кореи, которое будет способствовать безопасности и стабильности как на полуострове, так и в регионе.

Кроме того, российский лидер пожелал коллеге из КНДР крепкого здоровья, успехов, а гражданам страны — мира и благополучия.

Ким Чен Ын также в поздравительной телеграмме на имя президента РФ выразил уверенность, что взаимное сотрудничество стран будет развиваться на новом высоком уровне. Северокорейский политик пожелал российскому народу победы над происками империалистов и их политикой изоляции РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе своего визита в Россию лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина в Пхеньян. В Кремле уточняли, что приглашение было получено во время общения тет-а-тет с главой КНДР. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, российский президент с благодарностью принял данное приглашение.

Согласование визита Путина в КНДР пока продолжается. Известно лишь, что в октябре Пхеньян посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.