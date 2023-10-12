Новый, 596-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован трагедией в Белгородской области. В ночь на 12 октября три человека погибли, в том числе маленький ребёнок, и ещё двое пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на окраине Белгорода. Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, произошло возгорание: взрывом фактически уничтожены два жилых дома, повреждено несколько жилых строений и автомобилей.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Белгород. В результате падения обломков БПЛА один жилой дом разрушен полностью

Информацию о попытке киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа подтвердили в Минобороны РФ. Там отметили, что украинский дрон над территорией Белгородской области был уничтожен дежурными средствами ПВО в 23:50 мск. (совпадает с местным временем).

О пострадавших известно, что они находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. Мужчина впал в кому, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. У женщины перелом ноги и сотрясение головного мозга.

Также Гладков проинформировал об изменении графика проведения нескольких мероприятий в городе. «Я надеюсь, что родители и дети всё поймут, потому что есть необходимость перенести на другое время. Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь», — подчеркнул глава Белгородской области.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.