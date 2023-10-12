Вашингтон, 12 октября, 2023, 06:55 — ИА Регнум. В Белом доме активизировалась тема передачи Украине замороженных на Западе активов России. Об этом написала газета The Washington Post.

Alex Proimos Белый дом

Издание со ссылкой на свои источники отметило, что высокопоставленные чиновники США подталкивают западных союзников к использованию на помощь Украине миллиардов долларов из замороженных активов российского Центробанка.

При этом попытки использовать замороженные российские активы могут грозить западным странам «юридическими и финансовыми трудностями», предостерегли эксперты.

Чиновники уверены, что на это уйдёт несколько месяцев или даже больше года.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон может очень быстро свести на нет конфликт на Украине, если не будет вооружать ВСУ. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя выделение США Киеву ещё 200 млн долларов, которые, по его мнению, не решат уже ничего.

В минобороны США выразили опасение, что, скорее всего, придётся растягивать уменьшающиеся запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля.

В Пентагоне сообщили, что вывели сотни тысяч снарядов из своих резервов в Израиле в этом году для отправки ВСУ.

Помощь Украине не будет длиться бесконечно. Об этом сказал 11 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.