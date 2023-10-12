В ЛНР возвели первый тренировочный полигон для российских военных
В ЛНР ввели в эксплуатацию первый штатный полигон для подготовки бойцов ВС РФ
Луганск, 12 октября, 2023, 06:12 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики появился первый тренировочный полигон с современным оборудованием для подготовки российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Оснащённый новейшими тренажёрами объект, возведенный специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны, уже сдали в эксплуатацию.
Для военных оборудовали учебное тактическое поле по практической отработке действий в ходе боя в городе с различной плотностью застройки. Также создали самое большое в ВС РФ войсковое стрельбище. Здесь одновременно могут проходить занятия по огневой подготовке из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов с тремя мотострелковыми батальонами.
Кроме того, на полигоне имеются современные танкодром и автодром.
Учебный объект приступил к работе первым из семи возводимых в ЛНР и ДНР полигонов. В Минобороны отметили, что шесть полигонов планируют сдать в эксплуатацию до конца 2023 года.
Инфраструктуру нового объекта осмотрел начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев. По его словам, при оборудовании учебных мест учитывался опыт проведения специальной военной операции.
На новом полигоне прошла церемония вручения наград представителям Военно-строительного комплекса, Главного управления боевой подготовки ВС РФ и другим военнослужащим, показавшим себя в ходе строительства и развития полигонной инфраструктуры.
Как сообщало ИА Регнум, 5 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наборе 38 тыс. добровольцев для выполнения задач в зоне СВО. Часть из них имеют боевой опыт. Многие военные возвращаются на второй, а кто-то даже на третий срок службы, отметил глава Минобороны.
В июле Шойгу лично проверил отработку на полигонах Южного военного округа навыков контрактниками по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв». Обучение экипажей проводилось на современных интерактивных тренажёрных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки.