Луганск, 12 октября, 2023, 06:12 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики появился первый тренировочный полигон с современным оборудованием для подготовки российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM На полигоне

Оснащённый новейшими тренажёрами объект, возведенный специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны, уже сдали в эксплуатацию.

Для военных оборудовали учебное тактическое поле по практической отработке действий в ходе боя в городе с различной плотностью застройки. Также создали самое большое в ВС РФ войсковое стрельбище. Здесь одновременно могут проходить занятия по огневой подготовке из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов с тремя мотострелковыми батальонами.

Кроме того, на полигоне имеются современные танкодром и автодром.

Учебный объект приступил к работе первым из семи возводимых в ЛНР и ДНР полигонов. В Минобороны отметили, что шесть полигонов планируют сдать в эксплуатацию до конца 2023 года.

Инфраструктуру нового объекта осмотрел начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев. По его словам, при оборудовании учебных мест учитывался опыт проведения специальной военной операции.

На новом полигоне прошла церемония вручения наград представителям Военно-строительного комплекса, Главного управления боевой подготовки ВС РФ и другим военнослужащим, показавшим себя в ходе строительства и развития полигонной инфраструктуры.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наборе 38 тыс. добровольцев для выполнения задач в зоне СВО. Часть из них имеют боевой опыт. Многие военные возвращаются на второй, а кто-то даже на третий срок службы, отметил глава Минобороны.

В июле Шойгу лично проверил отработку на полигонах Южного военного округа навыков контрактниками по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв». Обучение экипажей проводилось на современных интерактивных тренажёрных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки.