Москва, 12 октября, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожила две самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика», американскую 155-мм гаубицу М777, три миномёта и другую технику ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, техника украинской армии была разбита в ходе контрбатарейной борьбы в районах Кругляковки, Ивановки и Синьковки.

«Киевские боевики также лишись до двух рот живой силы, одной боевой машины пехоты и пикап», — добавил офицер Минобороны.

Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь ударов по пунктам временной дислокации подразделений 14-й и 41-й механизированных бригад и району сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады возле населённых пунктов Песчаное, Петропавловка. Расчёты тяжёлых огнеметов ударили по взводным опорным пунктам 32-й механизированной бригады в районе Тимковки.

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Как сообщало ИА Регнум, российская армия отразила атаки ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Бойцам удалось вклиниться в оборону противника на глубину до 600 метров.

Активные действия подразделений Южной группировки войск позволили улучшить положение по переднему краю в районе города Авдеевки в ДНР. Огневое поражение нанесено резервам 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Очеретино. Противник потерял до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также лишился десяти бронеавтомобилей MaxxPro американского производства.