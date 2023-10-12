Москва, 12 октября, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Российская армия отразила атаки ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Бойцам удалось вклиниться в оборону противника на глубину до 600 метров, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева, российские подразделения отстояли у Клещеевки атаки штурмовых групп 5-й отдельной бригады ВСУ. Потери противника в живой силе превысили 15 военнослужащих.

В результате атакующих действий на донецком направлении ВС России удалось вклиниться в оборону украинцев на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта у Марьинки, Водяной, Спорной и Тоненькой.

Сосредоточенный огневой удар по позициям противника около Авдеевки, Северной, Очеретино и Новокалиново способствовал успешной операции, отметил Астафьев.

ВСУ утратили 11 бронетранспортёров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, миномёт 120-го калибра. Также уничтожено три крупнокалиберных миномёта и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab недалеко от населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки, заключили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее активные действия подразделений Южной группировки войск позволили улучшить положение по переднему краю в районе города Авдеевки в ДНР. Огневое поражение нанесено резервам 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Очеретино. Здесь противник потерял до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также лишился десяти бронеавтомобилей MaxxPro американского производства.

Вооружённые силы России поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. До этого истребители ВКС России и средства противовоздушной обороны сбили тяжёлый истребитель Су-27, штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель МиГ-29 возле населённых пунктов Солдатское в Днепропетровской области Украины, Сергеевка и Клещеевка в ДНР.