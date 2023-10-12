Вашингтон, 12 октября, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп оскорбительно высказался о своём коллеге-президенте Джо Байдене. Он обвинил его, выступая перед своими сторонниками, в некомпетентности, всех бедах страны и назвал «жуликоватым посмешищем».

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Трамп заявил, что при Байдене Америка получила хаос, кровопролитие, войну, террор и смерть.

«Взгляните на то, что происходит сегодня при жуликоватом Джо. Всё потому, что Белый дом оккупировало посмешище. Враги по всему миру попросту не могут поверить тому, насколько сильно им повезло», — сказал бывший американский лидер.

В копилку «некомпетентности» Байдена, Трамп добавил и обострение палестино-израильского конфликта.

По словам бывшего президента, «каждый монстр, злодей, диктатор и террорист» на планете уверен, что не будет ощущать себя лучше, нежели при «жуликоватом» Джо Байдене.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп заявил, что не допустил бы начала открытого вооружённого конфликта на территории Израиля, так же, как и на Украине.

Он назвал виновником обострения ситуации на Ближнем Востоке Байдена. Деньги американских налогоплательщиков были переданы Палестине, и именно на эти деньги ХАМАС готовил свою атаку, заявил Трамп.

Президентские выборы в Соединённых Штатах в 2024 году едва ли повлияют на американскую политику. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Также Путин заявил, что обвинение Трампа в особых связях с Россией является «полной чушью и бредом собачьим». Он подчеркнул, что ситуация вокруг Трампа хороша для России тем, что показывает всю гнилость американской политической системы.