Киев, 12 октября, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Украина испытывает дефицит молока из-за массового вырезания поголовья скота, заявил изданию «Страна. ua» руководитель местной агрофирмы «Колос» Леонид Центило.

(сс) Alexas_Fotos Молоко

«На Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, а цены на него пошли вверх. Статистка страшная. За время военных действий под нож ушла едва ли не треть поголовья», — рассказал глава агрофирмы.

Центило рассказал о недавнем посещении одной из западных областей, пастбища которых сейчас пусты. Такая же ситуация в большинстве регионов страны. В частных подворьях и малых фермерских хозяйствах коровы массово вырезаются, констатировал он.

По мнению Центило, происходящее связано с неуверенностью в будущем и желанием получить какие-то деньги. Люди массово уезжают в Европу на заработки, ухаживать за скотом некому, поэтому коров отдают на убой.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Россия увеличит производство мяса, рыбы, молока, а также получит хороший урожай зерна, овощей и фруктов. Страна нарастит производство мяса, молока, рыбы. Российские аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия, отметил президент РФ Владимир Путин.

Эмбарго стран Восточной Европы на сельскохозяйственную продукцию с Украины может дорого обойтись Киеву. По данным статистических служб Словакии, Венгрии и Польши, ежемесячные потери могут составить почти $230 млн.