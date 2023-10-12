Хельсинки, 12 октября, 2023, 03:44 — ИА Регнум. В Финляндии началось расследование из-за пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием министра иностранных дел Элины Валтонен, сообщили в финском внешнеполитическом ведомстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкеры «Вован» и «Лексус»

«МИД расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь», — говорится на странице МИД Финляндии в социальной сети X.

Примечательно, что звонок был обычным и не вызвал никаких подозрений. В ходе беседы Валтонен озвучила позицию Финляндии по ряду актуальных вопросов.

Разбирательство началось спустя почти полдня после того, как о пранке проинформировали российские издания.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября был опубликован пранк с участием президента Молдавии Майи Санду. В разговоре с Вованом и Лексусом она, думая, что общается с киевским премьер-министром Денисом Шмыгалем, рассказала, как помогает Киеву в противостоянии с Россией, о планах объявить мобилизацию и о том, как США помогают бороться с оппозицией.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что разговор Санду с российскими пранкерами не является фейком, что позволяет негативно оценить работу молдавских властей.