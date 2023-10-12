На Украине взрывы прогремели в Умани Черкасской области
«Зеркало недели»: на Украине взрывы прогремели в Умани Черкасской области
Умань, Украина, 12 октября, 2023, 03:01 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 12 октября взрывы были слышны в Черкасской области. Об этом написало издание «Зеркало недели».
Сообщается о взрывах в городе Умань. Подробности инцидента не приводятся. Нет информации о повреждённых объектах. Комментариев от местных властей также не поступало.
В Черкасской области действует воздушная тревога.
Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде из-под завалов жилого дома в результате падения обломков украинского беспилотника извлекли тела мужчины и женщины. Кроме того, под завалами может находиться ребёнок.
Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 41 украинский беспилотник.
Потери ВСУ за сутки составили 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк и два автомобиля.