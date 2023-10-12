Умань, Украина, 12 октября, 2023, 03:01 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 12 октября взрывы были слышны в Черкасской области. Об этом написало издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Сообщается о взрывах в городе Умань. Подробности инцидента не приводятся. Нет информации о повреждённых объектах. Комментариев от местных властей также не поступало.

В Черкасской области действует воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде из-под завалов жилого дома в результате падения обломков украинского беспилотника извлекли тела мужчины и женщины. Кроме того, под завалами может находиться ребёнок.

Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 41 украинский беспилотник.

Потери ВСУ за сутки составили 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк и два автомобиля.