Тегеран, 12 октября, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Прославленный португальский футболист оманского футбольного клуба «Аль‑Наср» Криштиану Роналду может подвергнуться физическому наказанию в Иране. Об этом сообщила Index HR.

Mariya Butd Криштиану Роналду

Во время приезда в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов, Роналду встретился с фанаткой-художницей Фатимой. Она нарисовала его портрет, футболист, общаясь с девушкой, имеющей заболевание ДЦП, обнял и поцеловал её.

Издание отмечает, что Криштиану Роналду нарушил иранские законы — ему могут назначить 99 ударов плетью, если он вернётся в страну. Его поступок оценивается по местным законам как прелюбодеяние.

Как сообщало ИА Регнум, в афганской провинции Гор была повешена молодая женщина. Она была арестована талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с человеком по имени Сираджуддин по обвинению в прелюбодеянии и побеге из дома.

Мужчину расстреляли, а девушку Салиму должны были забить камнями на глазах общественности. Но она была повешена своим братом после того, как радикалы передали её семье.

Федерация дзюдо России (ФДР) отстранила от соревнований олимпийского чемпиона — россиянина Хасана Халмурзаева из-за его политической акции в соцсетях. Об этом была информирована Международная федерация дзюдо (IJF), сообщается на сайте организации, с пометкой, что дзюдоист «дисквалифицирован и отстранён от работы».