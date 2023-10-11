Москва, 12 октября, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Федерация дзюдо России (ФДР) отстранила от соревнований олимпийского чемпиона — россиянина Хасана Халмурзаева из-за его политической акции в соцсетях. Об этом была информирована Международная федерация дзюдо (IJF), сообщается на сайте организации, с пометкой, что дзюдоист «дисквалифицирован и отстранён от работы».

Андрей Пронин ИА REGNUM Турнир по дзюдо

ФДР в своём письме сообщила, что Хасан Халмурзаев был уличен в нарушении внутренних правил федерации, которые не позволяют публично высказывать какие-либо религиозные или политические взгляды.

«Федерация дзюдо России немедленно временно отстранила спортсмена до принятия дальнейшего решения», — пояснило руководство ФДР.

29-летний спортсмен, родившийся в Назрани, опубликовал в соцсетях фотографию флага Палестины и видео с обстрелами ЦАХАЛ сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в интервью телеведущему межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамиду заявил, что на данный момент нужно воздержаться от резких заявлений и оскорблений чувств людей, вовлечённых в палестино-израильский конфликт.

По словам главы государства, этот конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии. Путин подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать его расширения.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября.