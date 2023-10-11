Москва, 12 октября, 2023, 01:37 — ИА Регнум. В России для граждан наступила ответственность за сбор грибов, занесённых в Красную книгу. Изменения в законодательстве вступили в силу с 12 октября, следует из обзора, подготовленного компанией «КонсультантПлюс».

Fas.gov.ru Штраф

В Кодексе об административных правонарушениях понятие «редкие растения» меняется на «редкие объекты растительного мира». Поправки теперь касаются не только растений, но и водорослей, а также некоторых видов грибов и лишайников.

К числу особо защищённых отнесли такие грибы, как вешенка сёмгово-соломенная, перечный гриб рубиновый, мокруха войлочная, трюфель чёрный, шишкогриб хлопьеножковый, цетрария камчатская, сетконоска сдвоенная, саркосома шаровидная, звездовик сводчатый и другие редкие виды. Полный перечень запрещённых к сбору грибов опубликован на сайте Красной книги России.

За нарушение физическим лицам предусмотрен штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей с конфискацией орудий добычи и самих организмов, их продуктов или частей. Ответственность для юридических лиц определена в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА Регнум, специалисты Роскачества предупредили, что при сборе и неправильном приготовлении грибов есть риски серьёзного отравления. Причём опасен для человека может быть и съедобный гриб, если он старый. Россиянам рекомендовали не собирать грибы по обочинам автомобильных дорог и вблизи экологически неблагоприятных предприятий.

Ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков назвал четыре правила безопасного сбора и употребления грибов. Специалист объяснил, что если человеку стало плохо после употребления грибов, то надо сразу прочистить желудок и принять активированный уголь.