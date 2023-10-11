Хельсинки, 12 октября, 2023, 01:14 — ИА Регнум. МИД Финляндии начал расследование после пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием министра внешнеполитического ведомства Элины Валтонен.

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкеры «Вован» и «Лексус»

11 октября пранкеры Вован и Лексус сделали видеозвонок главе МИД Финляндии якобы от имени одного из африканских политиков. Ей было задано несколько вопросов по актуальным в мире темам. Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и высказала мнение.

В ходе разговора глава МИД Финляндии не разгласила секретной информации.

В ведомстве пояснили, что расследуют факт мошенничества.

Отмечается, что видеозвонок был обычным и не вызвал подозрений у Валтонен.

Как сообщало ИА Регнум, программа пранкеров Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ» получила национальную премию интернет-контента 2023 года в номинации «Международный успех».

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, полагая, что общается с Владимиром Зеленским, пожаловался на высокую инфляцию в США, которая, по его мнению, может стать разрушительной для мировой экономики. Об этом американец заявил в беседе с Вованом и Лексусом.

Финляндия и страны Прибалтики ограничили въезд на свою территорию автомобилей из России. При этом глава финского МИД Элина Валтонен признала, что санкции Запада нацелены на граждан России, и добавила, что у них нет выбора.