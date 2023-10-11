Москва, 12 октября, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Уральские артиллеристы Южной группировки войск уничтожили под Авдеевкой танк киевских боевиков. Об этом «РИА Новости» рассказал боец, участвующий в атаке на танк.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам артиллериста, танк пытался помешать наступлению российских подразделений, которое продолжается уже больше суток. В какой-то момент продвижение пехоты замедлилось и на бойцов выкатился танк ВСУ.

«Он начал пытаться бить по нашим позициям. Танк подбили огнём из гаубицы, а после того как экипаж выбрался из неисправной машины, разведчики с помощью БПЛА сбросили в открытый люк башни снаряд», — рассказал военный.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 британского производства.

После попадания боеприпаса воспламенились пороховые заряды и произошла детонация боекомплекта, в результате чего британская САУ была полностью уничтожена.

10 октября военное ведомство опубликовало видео, на котором российские беспилотники сбрасывают боеприпасы на пехоту ВСУ. Отмечается, что российские операторы БПЛА сбрасывают боеприпасы на группы пехоты противника, уничтожая их и обращая в бегство.