Волгоград, 12 октября, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Служивший в израильской армии уроженец Волгограда Дмитрий Решетников погиб в ходе боевых действий в Израиле. Об этом 11 октября сообщила Волгоградская еврейская община.

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Израильский солдат

«Защищая Израиль <…> погиб боец взвода 51 Голани, бывший волгоградец, бывший учащийся школы «ОР АВНЕР», активист проекта ENERJEW-Волгоград Дмитрий (Шломо) Решетников», — написали на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что россиянин несколько дней числился пропавшим без вести, а вечером 11 октября военный атташе израильского посольства в Москве подтвердил его гибель. Руководство волгоградской общины известило мать о смерти сына. В посольстве Израиля пообещали помочь доставить родных военного на похороны.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов во время дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения в регионе заявил, что реальное число россиян, которые погибли и пропали без вести в Израиле, может сильно превышать подтверждённые данные. Пока в посольстве располагают информацией о четырёх погибших российских гражданах и шести пропавших без вести.

Одним из погибших при нападении ХАМАС на Израиль стал 47-летний уроженец Балтийска (Калининградская область) Денис Беленький. Мужчина имел двойное гражданство и погиб на службе. Его опознали сотрудники полиции после освобождения от боевиков одной из баз.

Имя второго погибшего россиянинаДавида Лысцова стало известно 11 октября. Он занимался охраной участников музыкального фестиваля Nature Party, проходившего недалеко от сектора Газа.