Волгоград, 12 октября, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Служивший в израильской армии уроженец Волгограда Дмитрий Решетников погиб в ходе боевых действий в Израиле. Об этом 11 октября сообщила Волгоградская еврейская община.

Idf.il Израильский солдат

«Защищая Израиль <…> погиб боец взвода 51 Голани, бывший волгоградец, бывший учащийся школы «ОР АВНЕР», активист проекта ENERJEW-Волгоград Дмитрий (Шломо) Решетников», — написали на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что россиянин несколько дней числился пропавшим без вести, а вечером 11 октября военный атташе израильского посольства в Москве подтвердил его гибель. Руководство волгоградской общины известило мать о смерти сына. В посольстве Израиля пообещали помочь доставить родных военного на похороны.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов во время дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения в регионе заявил, что реальное число россиян, которые погибли и пропали без вести в Израиле, может сильно превышать подтверждённые данные. Пока в посольстве располагают информацией о четырёх погибших российских гражданах и шести пропавших без вести.

Одним из погибших при нападении ХАМАС на Израиль стал 47-летний уроженец Балтийска (Калининградская область) Денис Беленький. Мужчина имел двойное гражданство и погиб на службе. Его опознали сотрудники полиции после освобождения от боевиков одной из баз.

Имя второго погибшего россиянина — Давида Лысцова стало известно 11 октября. Он занимался охраной участников музыкального фестиваля Nature Party, проходившего недалеко от сектора Газа.