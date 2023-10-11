Березники, Пермский край, 12 октября, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Обрушение кровли произошло в шахте на Усть-Яйвинском руднике в городском округе Березники в Пермском крае. По информации спасателей, есть один погибший, предположительно машинист.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

ЧП произошло в ночь на 12 октября в 00:08 на глубине 400 метров.

По предварительной информации, в шахте находились 83 человека.

«К сожалению, в результате обрушения кровли имеется погибший», — сообщили в МЧС Пермской области.

Горняков эвакуировали на поверхность.

На месте обрушения работают 27 спасателей, восемь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября на поверхности шахты «Ерунаковская-8» под Новокузнецком в Кемеровской области произошло возгорание, шахтёров эвакуировали.

Рабочего, упавшего с высоты около 1200 метров в устье ствола шахты «Скипо-Клетевая» на Учалинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Башкирии, нашли 5 октября мёртвым.