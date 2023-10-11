Власти Харькова сообщили о прогремевших в городе взрывах
Харьков, Украина, 12 октября, 2023, 00:04 — ИА Регнум. В одном из районов Харькова прогремели взрывы. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Игорь Терехов.
Он уточнил, что взрывы произошли на окраине города. Точной информации о разрушениях пока нет.
Воздушную тревогу объявили вечером 11 октября в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
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