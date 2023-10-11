Москва, 12 октября, 2023, 00:11 — ИА Регнум. На юге Москвы загорелся торговый комплекс. По факту пожара организована проверка, сообщили 11 октября в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы В торговом комплексе Москвы произошёл пожар

«Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в нежилом здании. По предварительной информации, возгорание произошло в торговом комплексе на Варшавском шоссе», — уточнили в ведомстве.

Точную причину возгорания установит экспертиза. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, организованной по факту пожара.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября в Москве загорелась крыша неэксплуатируемого здания возле Ленинградского вокзала. Пожар охватил площадь около 500 квадратных метров.

Загорелись покрышки и картон в недостроенном корпусе торгового центра «Стройхозцентр». Спасатели для борьбы с огнём использовали пеногенератор. Пожару присвоили ранг 1бис.