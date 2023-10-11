Кишинёв, 11 октября, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Москва намеривалась весной 2023 года дестабилизировать ситуацию в Молдавии и своих планов не оставила. Об этом заявила президент республики Майя Санду журналистам 11 октября. При этом никаких доказательств или фактов она не представила.

European People's Party Майя Санду

Санду напомнила о своём заявлении, сделанном в начале года, что якобы существовал план по дестабилизации ситуации и изменению конституционного порядка при помощи людей, представляющих в Молдавии интересы России.

«Это не значит, что попыток больше не будет, может быть, не совсем так. Мы сейчас видим другую тактику: ввязываться в выборы, подкупать кандидатов, у нас достаточно доказательств и случаев такого рода и дезинформации, пропаганды», — заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova.

Президент республики настойчиво добавила, что, «кто бы ни придумал подобные планы», инициатива исходит от Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, Санду неоднократно обвиняла Россию в попытке организовать переворот в Молдавии из-за недовольства властью гражданами и молдавской оппозицией.

19 мая она заявила о планах Москвы свергнуть проевропейское правительство республики и привести к власти якобы пророссийские силы.

Ранее Санду объявила, что Россия якобы пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдавии с помощью протестов.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения Кишинёва в адрес Москвы, отметил, что молдавские власти так пытаются отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики.