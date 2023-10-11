Молдавия обвинила РФ в подготовке попыток дестабилизации ситуации в стране
Санду: Россия планировала дестабилизировать ситуацию в Молдавии минувшей весной
Кишинёв, 11 октября, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Москва намеривалась весной 2023 года дестабилизировать ситуацию в Молдавии и своих планов не оставила. Об этом заявила президент республики Майя Санду журналистам 11 октября. При этом никаких доказательств или фактов она не представила.
Санду напомнила о своём заявлении, сделанном в начале года, что якобы существовал план по дестабилизации ситуации и изменению конституционного порядка при помощи людей, представляющих в Молдавии интересы России.
«Это не значит, что попыток больше не будет, может быть, не совсем так. Мы сейчас видим другую тактику: ввязываться в выборы, подкупать кандидатов, у нас достаточно доказательств и случаев такого рода и дезинформации, пропаганды», — заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova.
Президент республики настойчиво добавила, что, «кто бы ни придумал подобные планы», инициатива исходит от Москвы.
Как сообщало ИА Регнум, Санду неоднократно обвиняла Россию в попытке организовать переворот в Молдавии из-за недовольства властью гражданами и молдавской оппозицией.
19 мая она заявила о планах Москвы свергнуть проевропейское правительство республики и привести к власти якобы пророссийские силы.
Ранее Санду объявила, что Россия якобы пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдавии с помощью протестов.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения Кишинёва в адрес Москвы, отметил, что молдавские власти так пытаются отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики.