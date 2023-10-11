Вена, 11 октября, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Почти ежедневно в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют звуки взрывов. Сохраняется нестабильная ситуация рядом со станцией, говорится в опубликованном на официальном сайте организации заявлении её гендиректора Рафаэля Гросси.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Без всяких сомнений, ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС остаётся крайне нестабильной. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы предотвратить ядерную катастрофу», — отметил глава МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать ЗАЭС. При этом в Киеве сказали, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении», добавил глава МАГАТЭ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал три безуспешные попытки спецназа атаковать и захватить Запорожскую АЭС.

По его словам, первая состоялась в августе. Во всех случаях ВС России встретили украинских спецназовцев танками и другой тяжёлой техникой, поэтому операция по захвату объекта полностью провалилась.

В МИД РФ заявили, что признание Буданова в атаках на ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН. Российская сторона неоднократно заявляла, что режим Зеленского шантажирует европейцев, используя станцию в качестве грязного ядерного оружия, а представители ООН на протяжении длительного времени заявляли, что якобы не могут определить направление удара по станции.