Вашингтон, 11 октября, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Усиление присутствия США на Ближнем Востоке нужно для того, чтобы враждебные Израилю страны не пытались использовать ситуацию. Такое мнение озвучил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания глав минобороны стран альянса в Брюсселе.

White House/Global Look Press Йенс Столтенберг

По мнению Столтенберга, усиление военного присутствия США в регионе станет сдерживающим фактором в палестино-израильском конфликте.

При этом он подчеркнул, что выделение помощи Израилю не отвлечёт стран — участниц НАТО от поддержки Украины.

«Достаточно возможностей, чтобы реагировать одновременно на несколько вызовов, не обязательно выбирать что-то одно. Это также касается поддержки Украины и Израиля», — сказал генсек.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе выступления на пленарной сессии «Российской энергетической недели» попросил президента России Владимира Путина выступить с инициативой о прекращении огня между Израилем и Палестиной.

В качестве одной из причин палестино-израильского конфликта Путин назвал поселенческую политику Израиля.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.