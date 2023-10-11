Москва, 11 октября, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Молодой специалист по международным отношениям Арам Акопян из Армении стал 28-м победителем трека «Международный» управленческого конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — и получил российское гражданство в упрощённом порядке.

АНО «Россия — страна возможностей» Лидеры России

24-летний аспирант МГУ имени М. В. Ломоносова живёт в Москве. Свою профессиональную работу Арам Акопян связывает с внешнеполитической деятельностью в сфере государственного управления общественно-политическими проектами.

Акопян признался, что принимал несколько попыток окончательно связать жизнь с Россией и теперь очень рад, что это важное и долгожданное событие свершилось.

«Жизнь в другой стране я никогда не рассматривал, потому что изучаю историю, международные отношения и знаю: Россия всегда была справедливым государством как по отношению к своему народу, так и по отношению к другим странам», — высказал мнение победитель трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Президент РФ Владимир Путин подписал 27 сентября указ принять в гражданство России Арама Акопяна.

Акопян дважды награждён благодарственными письмами президента России за активное участие в общественно-политической жизни страны и вклад в реализацию приоритетных социальных проектов.

В 2016 году он поступил в филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Ереване на факультет «Международные отношения», выучил за несколько месяцев с нуля русский язык и историю России.

В вузе основал студенческое объединение «Клуб молодых дипломатов». Участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи и первом Глобальном форуме молодых дипломатов.

В 2018 году Арам Акопян создал международную неправительственную организацию «Международное молодежное правительство», которая насчитывала более 2,5 тыс. единомышленников из 28 стран мира. Молодые политики занимались гуманитарными и образовательными проектами, в частности, восстановили одну из деревенских школ в Республике Гана, организовывали медицинскую помощь малоимущим детям и молодежи в разных странах, занимались популяризацией истории и культуры народов Сибири среди иностранных студентов и открывали бесплатные языковые школы.

В 2020 году Акопян переехал в Москву и поступил в магистратуру Дипломатической академии МИД России на факультет мировой экономики. В 2021 году подал заявку на участие в четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» и стал одним из победителей трека «Международный». Успешно прошёл программу профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей» в Высшей школе государственного управления РАНХиГС.

По мнению Акопяна, конкурс «Лидеры России» поможет реализоваться в России, познакомиться с новыми людьми, профессионалами в разных областях.

«После победы в треке я смог получить гражданство, что было так важно для меня, и был приглашен пройти конкурсный отбор в ВШГУ РАНХиГС. Это уникальная образовательная программа, которая дает бесценные знания на основе лучших практик России в сфере управления. Уверен, что многие возможности ещё впереди», — сказал молодой специалист-победитель.

Младший брат Арама Акопяна также решил идти за братом — он поступил в МГУ им. имени М. В. Ломоносова на факультет мировой политики в Москве.

Помимо этого, в Россию переехали и их родители.

Гражданство Российской Федерации получили 28 победителей трека «Международный» из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Польши, США, Узбекистана и Франции.

Как сообщало ИА Регнум, победители конкурса «Лидеры России» всех сезонов вместе с семьями провели встречу в Центре знаний «Машук» Российского общества «Знание» в Пятигорске. Слёт посвятили традиционным и семейным ценностям.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. За всё время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран мира.