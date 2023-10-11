Киев, 11 октября, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Атака российских войск в районе Авдеевки наносит серьёзный урон ВСУ. Украинские генералы во главе с главкомом Валерием Залужным не могут этому противостоять, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Ashley Chan/Global Look Press

«Российское наступление идёт в районе Купянска, и сейчас они решили нанести серьёзнейший удар в районе Авдеевки», — сказал он.

Соскин отметил также, что у Киева заканчиваются деньги и оружие, а новые партии западной военной техники, вероятно, перестанут направлять из-за обострения ситуации в Израиле.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября военнослужащий одного из подразделений ВСУ в эфире телеканала «Киев 24» Егор Фирсов заявил, что в ДНР началась решающая битва за Авдеевку.

Советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил атаку российских военных. По его словам, 10 октября ВС России продвинулись в Авдеевке, началась масштабная операция по освобождению города. Российские бойцы планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артёмовском, добавил Гагин.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью румынским журналистам заявил, что конфликт Украины и России перешёл в финальную, самую тяжёлую стадию. При этом точную дату завершения боевых действий он назвать не смог. Зеленский добавил, что Украине помогли бы системы ПВО, которыми располагает Румыния. У Киева их нет.