Киев, 11 октября, 2023, 22:18 — ИА Регнум. На Украине вечером 11 октября в трёх областях сирены предупредили население об опасности с воздуха.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Сирены взвыли в 21:49 по местному времени.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе вечером 11 октября повторно объявлена воздушная тревога.

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