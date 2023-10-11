Москва, 11 октября, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Корпорация Xerox завершила работу в России, продав бизнес российскому руководству своей дочерней компании — ООО «Ксерокс СНГ», сообщили 11 октября ТАСС в пресс-службе «Ксерокс СНГ».

Karl F. Schöfmann/Global Look Press

«ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит наименование и не будет связано с корпорацией Xerox», — сказано в сообщении.

Президент «Ксерокс СНГ» Антон Бородихин отметил, что компания будет осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов и запускать в России новые проекты.

«В результате сделки сотрудники компании сохранят свои рабочие места, а клиенты и поставщики — долгосрочные отношения с проверенным партнером», — добавили в компании.

Как передавало ИА Регнум, американская корпорация Xerox в марте 2022 года сообщала, что прекратила поставки продукции в Россию в связи с началом спецоперации на Украине.

Согласно данным ЕГРЮЛ, созданное в 2002 году ООО «Ксерокс СНГ» с 10 октября полностью принадлежит ООО «Кселаб», главой которого является Бородихин. Ранее оно принадлежало Xerox Limited. Компания занимается разработкой решений по управлению печатной инфраструктурой, автоматизации бизнес-процессов, а также поставляет бумажную продукцию.