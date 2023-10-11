Севастополь, 11 октября, 2023, 21:21 — ИА Регнум. В Севастополе вечером 11 октября повторно объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал губернатор в своём Telegram-канале.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в свою очередь заявили, что наземный и морской пассажирский транспорт временно прекращает движение.

Ранее воздушная тревога в городе также объявлялась около 19:25 мск. Сигнал звучал в течение 15 минут. Ещё через 15 минут после отмены тревоги она была объявлена снова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 3 октября российские средства ПВО сбили у берегов Крыма противокорабельную ракету ВСУ «Нептун». Уничтожение произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря. Перед этим Развожаев объявил в городе воздушную тревогу, а в Севастополе ограничили движение морского и наземного общественного транспорта.

6 октября воздушную тревогу в Севастополе объявляли дважды. Средства противовоздушной обороны отражали атаку воздушных целей с моря.

4 октября сообщалось, что российские военные лётчики пресекли высадку группы десанта ВСУ в Крыму. ФСБ опубликовало видео допроса задержанного диверсанта. Он заявил, что является рядовым, а задачей группы была поставить на территории российского региона украинский флаг и запечатлеть его на фото и видео.