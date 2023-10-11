Москва, 11 октября, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Россия прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, сообщил 11 октября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем», — сказал чиновник.

Он добавил, что это отмена виз с этими странами может произойти в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, министр экономического развития Максим Решетников 11 сентября рассказал, что Россия предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии полностью отменить туристические визы.

26 июля Решетников заявил о запуске групповых безвизовых поездок в Китай и Иран. Для этого российская сторона заключила межправительственные соглашения с Пекином и Тегераном.

С 29 сентября 2023 года Ангола ввела безвизовый режим с Россией. Между двумя государствами также ведутся переговоры об открытии прямого авиационного рейса между Москвой и Луандой.