Москва, 11 октября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Призывы Израиля к жителям сектора Газа переместиться в Египет не способствуют миру, заявил 11 октября президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы ведущего телеканала Al-Ghad Амро Абдель Хамида.

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«Мне трудно давать какие-то оценки. Земля, на которой живут палестинцы, — это исторически их земля. Более того, здесь и предполагалось создать независимое палестинское государство. На мой взгляд, это не то, что может вести к миру», — сказал он, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что израильские военные якобы посоветовали палестинцам покинуть сектор Газа и уйти в Египет.

В пресс-службе армии обороны Израиля позже заявили, что не призывали жителей Газы выезжать в Египет, а указывали отдельные зоны, которые необходимо покинуть.

Палестино-израильский конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии, заявил также Путин. Он подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать расширения конфликта, идущего на территории Израиля. Также глава государства назвал очевидным провал политики США по ближневосточному урегулированию.

Ранее, выступая на заседании, глава государства отметил, что США в последние несколько лет пренебрегали механизмами урегулирования на Ближнем Востоке. По его словам, в Вашингтоне пытались подменить решение фундаментальных политических проблем «материальными подачками» населению, проживающему на палестинских территориях.

Одной из причин, которая, по мнению Путина, привела к взрыву насилия на Ближнем Востоке, является поселенческая политика Израиля. Он отметил, что Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают своими. Путин также заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства.

Как передавало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.