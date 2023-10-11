Путин предложил выплачивать участникам СВО субсидии на газификацию
Салехард, 11 октября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень граждан, которые получают субсидии на оборудование для газификации, включив в него участников спецоперации. Об этом он заявил, выступая государства на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН).
«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, — отметил Владимир Путин, — а именно — внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов».
Глава государства подчеркнул, что по итогам первых лет программы социальной газификации обеспечена техническая возможность присоединения более миллиона домохозяйств. «Государство субсидирует покупку оборудования и проведения работ на земельном участке в сумме до 100 тысяч рублей на домохозяйство, — напомнил Владимир Путин. — Такой возможностью воспользовалось около 52 тысяч граждан, в том числе многодетные семьи и малоимущие».
Ряд российских регионов уже включили в программу социальной газификации участников и семьи бойцов СВО. В числе первых — почти год назад — сделал Ямало-Ненецкий автономный округ. Регион выплачивал льготникам из числа ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации региональную выплату в 100 тысяч рублей. Эти средства можно было потратить на приобретение оборудования и подведение газа от границ участка в дом. Нынешним летом на Ямале решили расширить вид поддержки, сделав ее втрое больше. Так, с 1 июля на Ямале для бойцов СВО и их семей увеличили сумму выплат до 300 тысяч рублей.