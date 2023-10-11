Салехард, 11 октября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень граждан, которые получают субсидии на оборудование для газификации, включив в него участников спецоперации. Об этом он заявил, выступая государства на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, — отметил Владимир Путин, — а именно — внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов».

Глава государства подчеркнул, что по итогам первых лет программы социальной газификации обеспечена техническая возможность присоединения более миллиона домохозяйств. «Государство субсидирует покупку оборудования и проведения работ на земельном участке в сумме до 100 тысяч рублей на домохозяйство, — напомнил Владимир Путин. — Такой возможностью воспользовалось около 52 тысяч граждан, в том числе многодетные семьи и малоимущие».

Ряд российских регионов уже включили в программу социальной газификации участников и семьи бойцов СВО. В числе первых — почти год назад — сделал Ямало-Ненецкий автономный округ. Регион выплачивал льготникам из числа ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации региональную выплату в 100 тысяч рублей. Эти средства можно было потратить на приобретение оборудования и подведение газа от границ участка в дом. Нынешним летом на Ямале решили расширить вид поддержки, сделав ее втрое больше. Так, с 1 июля на Ямале для бойцов СВО и их семей увеличили сумму выплат до 300 тысяч рублей.