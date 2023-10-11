Севастополь, 11 октября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил вечером 11 октября губернатор города Михаил Развожаев.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сказано в сообщении в Telegram-канале Развожаева.

Наземный и морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекращает движение, сообщили в свою очередь в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Как сообщалось ранее, 3 октября российские средства противовоздушной обороны сбили у берегов Крыма противокорабельную ракету ВСУ «Нептун». Уничтожение произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря. Перед этим Развожаев объявил в городе воздушную тревогу, а в Севастополе ограничили движение общественного транспорта.

6 октября воздушную тревогу в Севастополе объявляли дважды. Средства противовоздушной обороны отражали атаку воздушных целей с моря.

В ночь на 4 октября российские военные лётчики пресекли высадку группы десанта ВСУ в Крыму. ФСБ опубликовало видео допроса задержанного диверсанта. Он заявил, что является рядовым, а задачей группы была поставить украинский флаг и сделать с ним фото и видео.

3 октября Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в терроризме главе управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову и командованию Воздушными силами и Военно-морскими силами Украины. СК планирует объявить вышеупомянутых лиц в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением дронов самолётного типа по объектам на территории России, включая Крым.