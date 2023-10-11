Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс 11 октября заявил, что вернулся в Израиль из краткосрочной рабочей поездки в Дубай.

Алексей Даничев/РИА Новости Анатолий Чубайс

«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», — цитирует Чубайса ТАСС.

9 октября Telegram-канал Russia Today со ссылкой на очевидцев сообщал, что в аэропорту Тель-Авива был замечен человек, похожий на Чубайса. На приведённой фотографии были запечатлены люди, похожие на Чубайса и его жену Авдотью Смирнову, стоящие в очереди в здании аэровокзала. Когда именно сделан снимок, не уточнялось.

Чубайс возглавлял «Роснано» в 2008–2020 годах, а до марта 2022 года занимал пост специального представителя президента России по связям с международными организациями. Вскоре после этого он покинул страну. В конце июня 2022 года Чубайс попал в больницу в тяжёлом состоянии с синдромом Гийена — Барре.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в бюджете «Роснано» была выявлена огромная финансовая дыра. Президент отметил, что Чубайс по неясным причинам сменил имя на Моша Израилевич, прячется за рубежом и перешёл на нелегальное положение. Возможно, все эти действия Чубайса связаны с ситуацией в «Роснано», предположил Владимир Путин. Бывший глава «Роснано» заявил, что «не хотел бы комментировать ничего из сказанного» президентом России.