Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Инцидент произошёл в районе центра ядерных исследований в израильском городе Димона, деталей происшествия пока нет. Об этом 11 октября сообщает The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Связанный с безопасностью инцидент произошёл на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали пока не ясны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Димоне находится ядерный исследовательский центр с реактором.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.

По последним данным, число жителей Израиля, которые погибли в ходе эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1300 человек. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 1055 человек.