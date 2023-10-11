Мелитополь, 11 октября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Состоялось заседание программной комиссии «Единой России», на котором обсуждалась реализация народной программы и финансирование её в рамках госбюджета на ближайшие три года.

ER.ru Строительство и реконструкция социальных объектов в Запорожье — одно из важных направлений народной программы «Единой России»

На встрече присутствовали лидер ЕР Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак, координаторы направлений, руководители министерств, пишет rostovgazeta.ru.

По словам Медведева, в 2024 году в госбюджете запланирован рост расходов на соцполитику на 7,7%. В финансовом выражении это более 20 трлн рублей. Он подчеркнул, что это соответствует целям народной программы и партпроектов. При этом обозначена задача полностью обеспечить финансирование всех социальных обязательств, заложенных в программу.

Лидер ЕР акцентировал внимание на том, что поддержка Вооружённых сил России, участников специальной военной операции и их близких, а также обеспечение фронта всем необходимым — это важнейшее направление работы единороссов с бюджетом.

При этом Медведев заявил, что нельзя забывать и о гражданских сферах, также отражённых в бюджете Российской Федерации. Речь идёт в том числе о развитии сельских территорий.

В 2022 году в бюджете на это заложили свыше 40 млрд рублей, в новом бюджете — уже более 62 млрд. Единороссы предлагают добавить ещё 26,5 млрд рублей в трёхлетний бюджет для достижения целей народной программы.

Отмечается, что в бюджете на ближайшие 3 года обеспечены финансированием медицинская, образовательная и социальная части народной программы.

ER.ru Строительство и реконструкция социальных объектов в Запорожье — одно из важных направлений народной программы «Единой России»

Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, в следующем году предусмотрен рост зарплат в бюджетной сфере почти на 10%. Планируется индексация всех социальных обязательств, в том числе материнского капитала. Средняя пенсия в 2024 году достигнет 23 244 рубля. Помимо этого, предусмотрены средства на рост МРОТ.

Наконец, единороссы предложили нарастить финансирование на модернизацию центров занятости до 10,5 миллиарда рублей.

Андрей Турчак рассказал, что за первые шесть месяцев текущего года уровень реализации положений народной программы составила 53%. С начала реализации программы было создано и модернизировано более 8500 социальных объектов.

По информации партийного сайта ER.RU, с июня этого года народная программа «Единой России» распространилась и на новые субъекты Российской Федерации. Благодаря этому восстановлены уже 150 имеющих социальное значение объектов и восстановлено более 2500 многоквартирных домов.

«В середине года шефы нашего региона приступили к ремонту 62 школьных объектов (ремонт крыш, восстановление фасадов, замена окон), к 1 сентября большая часть объектов введена в эксплуатацию, а до конца года будут выполнены все запланированные виды работ, — отметила Ангелина Ярчук, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Запорожской области. — Быстрыми темпами восстанавливаются поликлиники, библиотеки и другие социально значимые объекты. Строительство и реконструкция социальных объектов — одно из важных направлений народной программы «Единой России». На сегодняшний день выполнена значительная часть ремонтных работ магистральных и городских дорог. Депутаты и представители шефских регионов принимают активное участие в контроле за работами на объектах. Как координатор партийного проекта «Новая школа» хочу отметить работу по обновлению фонда учебно-методического обеспечения для качественного обучения детей. Уже сегодня дети обеспечены всем необходимым для обучения, и каждый первоклассник к первому сентября получил портфель со всем необходимым для обучения».